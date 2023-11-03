В ОП РФ заявили, что европейцы извинились за попытку исключить палату из МАЭСССИ

По словам секретаря Общественной палаты Лидии Михеевой, они также выразили благодарность россиянам за работу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Европейские коллеги Общественной палаты РФ по Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов (МАЭСССИ) извинились за попытку исключить россиян из организации, предпринятую в конце июня 2022 года в ходе заседания президиума ассоциации в Афинах. Об этом сообщила секретарь палаты Лидия Михеева на встрече президента России Владимира Путина с новым составом ОП РФ.

Она отметила, что ОП в 2021-2023 годах выполняла функции председателя МАЭСССИ, которая объединяет экономические и социальные советы (аналоги общественных палат) более 70 стран. "Абсолютно неожиданно при передаче мандата мы услышали от наших прежних европейских оппонентов извинения за излишнюю жесткость, с которой они обошлись с россиянами, и благодарность за ту важную работу, которая была проведена россиянами за два года", - сказала Михеева.

Она напомнила, что по инициативе "европейских партнеров был поставлен вопрос, если не о полном исключении из этой ассоциации, то хотя бы о замораживании" членства в ней ОП РФ. По словам Михеевой, россиянам тогда удалось убедить коллег "не делать такую глупость, поскольку в любые времена чрезвычайно важно сохранять простой человеческий диалог".

Михеева отметила, что россиян тогда поддержали представители ряда стран Латинской Америки, Востока и Европы. "В результате мы эту работу довели до конца. <...> Мы старались выносить на повестку все то, что волнует простых людей по всему миру", - сказала она.

МАЭСССИ была создана в 1999 году по инициативе президентов экономических и социальных советов Франции и Кот д’Ивуара. В состав МАЭСССИ входит более 70 национальных институтов гражданского общества и их региональных объединений. В 2006 году ОП РФ вступила в ассоциацию, в 2011 году вошла в состав президиума ассоциации.

31 октября и 1 ноября в ОП проходили заседания президиума и Генеральной ассамблеи МАЭСССИ, в ходе которых Россия передала полномочия председателя в ассоциации Экономическому и социальному совету Кюрасао. Продолжением дискуссий генассамблеи МАЭСССИ стали секции, посвященные международному сотрудничеству на площадке итогового форума "Сообщество" в Музее Победы 2-3 ноября. ТАСС - специальный информационный партнер форума и премии "Сообщество".