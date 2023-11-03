Россия предписала болгарскому журналисту покинуть страну в качестве ответной меры

Власти рассмотрят возвращение болгарского журналиста, если в республике примут положительное решение по аккредитации российского журналиста в Болгарии

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия в качестве ответной меры предписала шеф-корреспонденту Болгарского национального радио в Москве сдать аккредитацию и покинуть страну, заявили в МИД РФ. Уточняется, что Россия рассмотрит возвращение болгарского журналиста, если власти республики примут положительное решение по аккредитации российского журналиста в Болгарии.

"В ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста "Российской газеты" в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации вынуждены принять зеркальные меры в отношении шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве А. Григорова. Ему предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть Россию. Руководствуясь принципами свободы СМИ и прагматичного взаимодействия, российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления деятельности корреспондента Болгарского национального радио А. Григорова в России, в случае если правительство Болгарии примет положительное решение об аккредитации журналиста "Российской газеты" в Софии", - говорится в сообщении министерства, опубликованном на сайте.

Ранее пресс-служба "Российской газеты" сообщала, что МИД Болгарии отозвал аккредитацию российского журналиста и угрожал его экстрадицией. Как указывалось в среду в сообщении, опубликованном на сайте Государственного агентства национальной безопасности Болгарии, Гацак покинул территорию страны.