Лавров направил генсеку ООН послание об отзыве РФ ратификационной грамоты ДВЗЯИ

В МИД РФ указали, что Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу послание об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

"В адрес депозитария Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша - направлено послание министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова об отзыве нашей страной ратификационной грамоты ДВЗЯИ", - говорится в заявлении.

В министерстве указали, что Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, однако Москва будет вынуждена действовать зеркально в случае проведения США натурных испытаний, к чему, по имеющимся сведениям, подготовлена полигонная инфраструктура в Неваде.

"Продолжаем участвовать в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ. Намерены и в дальнейшем соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад", - подчеркнули в дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, Вашингтон занимает наиболее деструктивную позицию в отношении ДВЗЯИ и почти четверть века под надуманными предлогами уклоняется от его ратификации. "Вечно так продолжаться не могло. В условиях, когда США проводят глубоко враждебный курс в отношении нашей страны, сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, который сложился между Москвой и Вашингтоном, оказалось более невозможно", - заключили в дипведомстве.