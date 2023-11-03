Слуцкий раскритиковал МОК за политическую ангажированность и предвзятость

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, подобных случаев применения двойных стандартов не было со времен Древней Греции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) продемонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, объясняя разницу в подходах к российским и израильским спортсменам при принятии решений по вопросу об отстранении от Олимпийских игр. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"МОК бьет все рекорды по лжи и лицемерию, объясняя разницу в подходах между российскими и израильскими спортсменами при принятии решений об отстранении от Олимпийских игр. <...> МОК подобным заявлением себя полностью дискредитировал, продемонстрировав политическую ангажированность и предвзятость", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что подобных случаев применения двойных стандартов не было со времен Древней Греции.

"Оказывается, Россия, мол, прервала "олимпийское перемирие", начав специальную операцию по искоренению нацизма на Украине, и поэтому в МОК сочли, что российским спортсменам не место на международных соревнованиях. А Израиль, уничтожающий тысячами детей как "сопутствующий ущерб" при вторжении в сектор Газа, никаких формальных олимпийских регламентов не нарушал. И израильские спортсмены, дескать, не должны нести коллективную ответственность и подвергаться дискриминации на фоне обострения арабо-израильского конфликта", - написал Слуцкий.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что МОК входит в число международных организаций, пораженных "бациллами западного эгоизма, цинизма и откровенного вранья". Он напомнил, что нападение Грузии на Южную Осетию произошло в дни проведения летней Олимпиады в Пекине, однако никто из грузинских спортсменов тогда не был отстранен. "Соединенные Штаты воевали во время Олимпийских игр в Ираке, бомбили Ливию, Афганистан. Кто-нибудь наказал американских атлетов, кто-то запретил им нести флаг или исполнять гимн США? Вопрос риторический", - заявил Слуцкий.

Он призвал немедленно восстановить российских спортсменов во всех правах. "Если, конечно, Международный олимпийский комитет не хочет войти в историю с грузом "репрессий по национальному признаку". Спорт вне политики!" - резюмировал глава думского комитета.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.