Двух россиян избрали в экспертные органы ООН

Членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам на период с 2024 по 2026 год стал Евгений Калугин, в Комитет по взносам вошел Вадим Лапутин

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Евгений Калугин и Вадим Лапутин были избраны экспертами во вспомогательные органы Генеральной Ассамблеи ООН в области административно-бюджетных вопросов. Об этом сообщило постоянное представительство России при всемирной организации.

"Единогласно (в отсутствие конкуренции) членом Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам на период с 2024 по 2026 год утвержден российский эксперт Евгений Калугин. В Комитет по взносам на тот же срок полномочий состоялось голосование, так как соперником российского эксперта Вадима Лапутина в рамках квоты по региональной группе был представитель Эстонии. Россиянин победил на выборах со счетом 107 на 81", - говорится в заявлении.

Российская делегация подтвердила свою авторитетную роль в вопросах формирования регулярного бюджета всемирной Организации и методологии составления ее шкалы взносов, отметили в миссии РФ.