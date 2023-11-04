4 ноября, 09:37,
обновлено 4 ноября, 09:44
Международная выставка-форум "Россия"

Патрушев заявил, что Запад объявил России беспрецедентную экономическую войну

По словам секретаря Совбеза РФ, экономический блицкриг провалился

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Западная цензура скрывает успехи России, потому что ей объявлена беспрецедентная экономическая война, однако экономический блицкриг провалился, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"Западной цензурой всячески вымарываются сюжеты, связанные с позитивной динамикой развития нашей страны. Англосаксонскими средствами массовой информации намеренно игнорируется тот очевидный факт, что Россия смогла обеспечить свою военную, экономическую и продовольственную безопасность", - сказал Патрушев, выступая на марафоне общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

"Спросите, почему это замалчивается зарубежной прессой и западными политиками? Ответ простой. России объявлена беспрецедентная экономическая война", - констатировал секретарь Совбеза РФ. Однако он уверен: "Экономический блицкриг в отношении России провалился".

Россия справляется с санкциями

Патрушев уточнил, что против РФ "введено огромное количество нелегитимных санкций". "Но мы с ними справляемся", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

По его словам, "западные деятели усердно скрывают от граждан своих стран факты стабилизации в России безработицы на рекордно низком уровне в 3%". "Их не устраивает рост на 43% российских доходов в несырьевом секторе экономики, прежде всего в сталелитейной промышленности, оптике и электронике", - отметил Патрушев.

Он обратил внимание на то, что "экономика страны сумела восстановиться и уже вышла на уровень 2021 года". "Россия преодолевает зависимость от нефтегазовых доходов, в 2022 году их доля в федеральном бюджете сократилась до 38%", - указал секретарь СБ РФ.

По его мнению, достижению таких показателей "способствовала работа по созданию системы стратегического планирования". "Важнейшие политические установки нашли отражение в Стратегии национальной безопасности. Принятая в 2009 году, она дополнительно конкретизировалась в 2015 и 2021 годах", - напомнил Патрушев.

Он убежден, что "экономика России доказала свою устойчивость и способность к поступательному развитию в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер".

Патрушев привел и другие показатели, характеризующие нынешнее положение дел в РФ. Так, он отметил, что "продолжительность жизни в России в 2020 году достигла 73 лет - на восемь лет больше, чем в 2000 году".

  

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияМеждународная выставка-форум "Россия"
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