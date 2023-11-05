5 ноября, 09:44,
обновлено 5 ноября, 10:12

Песков: Байден должен поменять позицию в адрес РФ для возможности контактов с Путиным

Пресс-секретарь президента России отметил, что глава государства неоднократно заявлял о готовности к любым контактам

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США должен занять более конструктивную позицию в адрес РФ для возможности контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

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"Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определеные условия", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США.

Песков подчеркнул: "Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что он готов к любым контактам". "Сворачивание всего базиса двусторонних российско-американских отношений произошло по инициативе американцев. Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений, и тогда будут вызревать условия для такой встречи", - заключил пресс-секретарь.

В конце сентября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что не исключает возможности восстановления российско-американских отношений и новой личной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

В предыдущий раз лидеры общались до начала СВО, их личная встреча состоялась в июне 2021 года в Женеве, позднее они созванивались по телефону. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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