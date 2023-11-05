Песков считает, что Запад устает от финансовой поддержки Украины

По словам пресс-секретаря президента России, в США и Европе "растет усталость от украинской темы как таковой"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. США и Европа устают от украинской темы и финансового груза от содержания Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала "Россия-1" Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.

"И в Америке, и в Европе растет усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием, боеприпасами и так далее", - сказал Песков.

Он добавил, что "даже такие мощнейшие государства в экономическом плане как США не могут это делать бесконечно". "У них полно своих проблем, и проблемы с внутренним долгом, и проблемы с другими регионами, и с внутренней экономической ситуацией", - пояснил пресс-секретарь.

"Все это в какой-то момент превращается в излишний груз, который они уже не в состоянии нести. Поэтому и в истеблишменте [США], и среди политиков, экономистов, конечно, вызревает ощущение усталости от этой ноши, которую нужно нести", - заключил он.