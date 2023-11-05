Посол РФ поблагодарил Таджикистан за поддержку межрелигиозного мира и согласия

Семен Григорьев отметил, что действия Душанбе "объединяют русский мир на таджикской земле"

ДУШАНБЕ, 5 ноября. /ТАСС/. Россия благодарна властям Таджикистана за поддержку православной общины и за усилия по сохранению мира и согласия между различными народами и последователями религий, которые проживают в республике. Об этом сообщил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев, выступая на открытии мероприятия "Сила - в единстве", которое состоялось на площади у Свято-Никольского кафедрального собора в Душанбе.

"Находясь в Таджикистане, мы видим, как власти республики проводят линию по сохранению в стране межнационального и межконфессионального мира. Мы очень ценим эту работу и благодарим наших таджикистанских друзей за их усилия по поддержке местной православной общины и Душанбинской и Таджикистанской епархии, которая, по существу, объединяет русский мир на таджикской земле", - сказал он.

Дипломат добавил, что эта тема очень важна для России. "В нашей стране, которую населяют представители различных национальностей и конфессий, придается огромное значение вопросам обеспечения межрелигиозного мира и межнационального согласия. Поэтому сегодня мы с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для последователей крупнейших традиционных мировых религий - христиан, мусульман и иудеев. С целью не допустить дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта, мы пытаемся донести до мирового сообщества сигнал о необходимости остановить кровопролитие и насилие, организовать полноценный переговорный процесс", - сказал Григорьев.

Посол также отметил, что в современном мире существуют деструктивные силы, которые "христиан сталкивают с мусульманами, мусульман с иудеями, шиитов с суннитами". "В Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь, на Украине планомерно уничтожают каноническую Украинскую православную церковь, включая одну из главных православных святынь - старейший монастырь Руси - Киево-Печерскую лавру", - сказал он. Дипломат подчеркнул, что это еще раз подтверждает слова президентов России и Таджикистана о том, что террористы, под каким бы флагом они не выступали, не имеют родины, национальности и религии.

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Помощь от России для нуждающихся

В ходе мероприятия, которое было приурочено ко Дню народного единства, также состоялась благотворительная акция с выдачей продуктовых наборов для нуждающихся. Как сообщил журналистам епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел, для нее подготовлено порядка 1 тыс. наборов как для жителей столицы, так и для других городов республики. "Около 1 тыс. малоимущих получат помощь - продуктовый набор, которого хватит на месяц. Охвачена вся территория республики - от Чкаловска (ныне Бустон - прим. ТАСС) и Худжанда до Пенджикента и Куляба, и душанбинские наши подопечные, для них это большая радость", - сказал он.

Священник отметил, что в сборе помощи приняли участие сотрудники посольства РФ и торгового представительства в Душанбе, Россотрудничества, военнослужащие 201-й военной базы и части Космических войск в Нуреке, а также представители российских коммерческих компаний, которые ведут свою деятельность в республике.

Также на площади прошел концерт, в ходе которого для зрителей выступил российский военный оркестр, а также творческие коллективы культурно-просветительских центров и учебных учреждений из различных городов Таджикистана.