5 ноября, 14:53
Военная операция на Украине

Захарова заявила, что Запад "поматросил и бросил" Украину

По словам официального представителя МИД РФ, Москва об этом предупреждала

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россия предупреждала, что Запад использует Украину, а затем "выбросит за ненадобностью". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Известиям", опубликованном в Telegram-канале холдинга.

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"Есть такое выражение: "поматросил и бросил". Это то, что Запад делает с Украиной, - к сожалению, использовали, а потом выбросили за ненадобностью. А мы об этом предупреждали", - сказала дипломат, отвечая на вопрос о зарождающемся недоверии к Киеву со стороны Запада. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВоенная операция на Украине
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