Мэра Мариуполя Моргуна освободили от занимаемой должности

Политик был назначен на пост главы администрации города 23 января 2023 года

ДОНЕЦК, 6 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин освободил от занимаемой должности мэра Мариуполя Олега Моргуна. Соответствующий документ опубликован на сайте главы российского региона.

"Освободить Моргуна Олега Валерьевича от занимаемой должности главы администрации города Мариуполя", - говорится в тексте документа, подписанного в понедельник.

Другим указом главы ДНР Моргун назначен временно исполняющим обязанности главы Мариуполя на срок до избрания главы администрации.

Моргун был назначен на должность главы администрации Мариуполя 23 января 2023 года. Моргун родился в Винницкой области. До событий 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Затем принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. В частности, был главой Ясиноватой. С 2015 года возглавлял Новоазовский район республики. Во время боев за освобождение Мариуполя от украинских войск весной 2022 года занимался организацией пунктов временного размещения для жителей города. На Украине заочно осужден на 11 лет за участие в создании ДНР.