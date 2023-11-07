Нарышкин указал на усталость стран глобального Юга от агрессивной гегемонии Запада

Председатель Российского исторического общества отметил, что позиция Москвы, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит отклик в большинстве таких государств

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Позиция России, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит отклик в большинстве стран глобального Юга, которые устали от гегемонии и лицемерия Запада во главе с США. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин вручил награды лауреатам ежегодного Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик" © Арзу Пашаева/ ТАСС

"Твердая позиция РФ, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит позитивный отклик в большинстве стран глобального Юга, которые просто устали от агрессивной и лицемерной гегемонии группы тоталитарно-либеральных режимов Запада во главе с США", - сказал он на церемонии награждения лауреатов ежегодного Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик".