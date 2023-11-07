Нарышкин указал на усталость стран глобального Юга от агрессивной гегемонии Запада

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Позиция России, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит отклик в большинстве стран глобального Юга, которые устали от гегемонии и лицемерия Запада во главе с США. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Твердая позиция РФ, отстаивающей принципы формирования многополярного мироустройства, находит позитивный отклик в большинстве стран глобального Юга, которые просто устали от агрессивной и лицемерной гегемонии группы тоталитарно-либеральных режимов Запада во главе с США", - сказал он на церемонии награждения лауреатов ежегодного Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ на премию журнала "Разведчик".