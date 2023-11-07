Посольство РФ: США придется взять ответственность за гибель людей от ударов ВСУ их оружием

Согласно заявлению российских дипломатов, американским политикам необходимо понять, что, "чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками"

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Американские власти будут вынуждены признать ответственность за гибель невинных людей от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) произведенным в США оружием. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства в связи с утверждениями координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Рано или поздно властям [США] придется признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием", - отметили российские дипломаты. Они подчеркнули, что американским политикам необходимо понять, что, "чтобы остановить кровопролитие, надо прежде всего прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками". "Они несут смерть, лишь продлевая конфликт", - указано в комментарии.