Захарова заявила, что ОБСЕ своей политикой в отношении РФ добьется отсутствия диалога

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ситуация в организации все больше напоминает попытку "оккупировать трибуну только одной группой стран"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) своей конфронтационной политикой в отношении России добьется лишь отсутствия диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это проблема того западного меньшинства, которое изнутри разваливает ОБСЕ, это вопрос к ним. Они окажутся в результате, на мой взгляд, условно говоря, в пустой комнате, в которой будут слушать самих себя. <...> Они должны это понимать. Мы это понимаем, что такими методами они добьются только одного, что диалога никакого не будет, будет монолог", - сказала она, отвечая на вопрос ведущего о возможности продолжения диалога между РФ и странами - членами ОБСЕ.

В связи с этим дипломат напомнила, что ОБСЕ создавалась для диалога стран или полюсов, не имеющих "возможности для ведения нормального разговора по вопросам", в которых возникали "принципиальные разногласия". "Это был тот самый мост, это был тот самый канал связи, который помогал или должен был содействовать нормальному общению стран и систем, которые <...> на тот момент считали себя не просто противниками, а игра была на выживание", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ситуация в ОБСЕ все "больше напоминает попытку выдернуть шнур у всех остальных из микрофона и оккупировать трибуну только одной группой стран, полностью подмяв всех остальных". "У Штатов просто вот какая-то <...> естественная потребность, <...> необходимость иметь фон из, как они считают, единомышленников. То есть они как-то не могут себе позволить индивидуальное мнение, им все время нужен такой хор, который им подпевает", - заключила дипломат.

Ранее источник в МИД РФ заявил ТАСС, что нарушение права России на участие в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье станет железобетонным аргументом об утрате организацией смысла существования.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии, которая председательствует в организации.

Об отказе делегации РФ в заседании СМИД ОБСЕ 2022 года

В ноябре 2022 года Польша, будучи на тот момент действующим председателем ОБСЕ, отказала российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь 1-2 декабря 2022 года. МИД РФ заявил, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации. Делегацию РФ на мероприятии возглавил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.