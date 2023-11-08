Шойгу: военное сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран

Министр отметил, что ключевую роль в стратегических связях двух государств играют личные отношения между их руководителями

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, все действия проводятся исключительно в интересах друг друга, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.

"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что предыдущая его встреча с Чжаном Юся состоялась на прошлой неделе в Китае на полях 10-го Сяншаньского форума.

"Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", - сказал Шойгу, пояснив, что ключевую роль в укреплении российско-китайских стратегических связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран - президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"В текущем году главы государств провели две личные встречи - в Москве и Пекине. Нацелены на безусловную реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - отметил министр обороны РФ.