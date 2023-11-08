В Госдуму могут внести до конца года законопроекты о наказании за треш-стримы

Как сообщил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, в этом случае их примут в относительно короткие сроки

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Законопроекты об административной и уголовной ответственности за так называемые треш-стримы, когда в интернете в прямом эфире демонстрируется насилие над людьми, могут быть внесены в Госдуму до конца года и приняты в относительно короткие сроки. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии Совета Федерации (СФ) по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Мы рассчитываем, что до конца года документы будут внесены на рассмотрение в Госдуму. И если они поступят в Госдуму до конца года, я считаю, нет никаких противопоказаний для того, чтобы они были приняты в короткие сроки, поскольку был длительный серьезный период проработки этих инициатив", - сказал сенатор.

Он напомнил, что еще в 2020 году впервые поднял тему запрета треш-стримов на одном из пленарных заседаний после резонансных случаев совершения противоправных действий в прямом эфире. После этого в Совете Федерации была создана рабочая группа, куда вошли в том числе и представители правоохранительных органов. В результате дискуссий, как отметил Пушков, удалось выйти на понимание того, что треш-стримы "являются активностью, которая потенциально ведет к преступлению". "И законодатели, и правоохранительные органы пришли к тому, что треш-стримы - это антиобщественное зло", - подчеркнул парламентарий.

Глава комиссии СФ отметил, что изначально многие не видели необходимости в специальном законодательстве и полагали, что действующий Уголовный кодекс РФ в достаточной мере покрывает вытекающие из этого явления преступления. "Важно было разъяснить, что это принципиально другое явление, нежели, скажем, хулиганство. Хулиганство не транслируется на всю страну. Треш-стримы, где людей унижают и даже убивают, - это способ получения популярности и дохода. Когда преступление транслируется на огромную аудиторию, это принципиально другое явление", - подчеркнул он.

При этом политик обратил внимание, что законопроекты будут вноситься коллективом авторов из числа депутатов и сенаторов. Он особо подчеркнул, что конкурирующих законопроектов не было. "Был рабочий проект, который дорабатывался с учетом замечаний правительства, так как отдельные его параметры нужно было уточнить, вычленив специфику треш-стриминга как преступления нового типа. Речь идет о превращении посредством интернета уже известных видов преступлений, таких как убийство, избиение, истязание, в общественное достояние. Здесь крылась объективная сложность нахождения адекватной юридической формулы", - пояснил Пушков.

По его словам, правительство и главные ответственные в этой сфере министерства и ведомства поддержали законопроекты парламентариев. Сенатор также подчеркнул, что подключившийся к этой работе на определенном этапе комитет Госдумы по молодежной политике провел большую законотворческую работу.

Результат трехлетней работы

В целом, как считает Пушков, с момента начала работы по этой теме удалось добиться значительных результатов. По словам сенатора, треш-стримам стали уделять гораздо больше внимания, произошла актуализация темы. "Уже до принятия законопроекта практика треш-стриминга превратилась не только в осуждаемую обществом, ей стали больше уделять внимания правоохранительные органы. Самое важное [в готовящемся законопроекте], что теперь за практику треш-стриминга вводится более жесткое административное и уголовное наказание. Трансляции в интернете будут рассматриваться как отягчающее обстоятельство при совершении преступления", - отметил сенатор. Кроме того, в законопроекте есть еще одно очень важное положение о том, что владельцы соцсетей должны отслеживать, чтобы у них не было таких стримов, добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в правительстве поддержали законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Депутат напомнил, что треш-стримерам будут грозить штрафы "до 600 тыс. рублей с конфискацией имущества". Кроме того, предлагается признать треш-стрим отягчающим обстоятельством по 10 статьям Уголовного кодекса. Также суд сможет ограничивать право авторов таких интернет-трансляций заниматься определенными видами деятельности, в том числе пользоваться интернетом.