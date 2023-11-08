Замглавы МИД РФ и посол Ливии обсудили развитие ситуации в этой стране

Стороны также рассмотрели "некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-ливийских многоплановых связей"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил на встрече с послом Ливии в Москве Мухаммедом Маграви развитие ситуации в этой стране, а также российско-ливийские связи.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны была акцентирована необходимость содействия продвижению урегулирования ливийского кризиса на основе общенационального консенсуса политических сил страны", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также рассмотрели "некоторые практические вопросы дальнейшего развития российско-ливийских многоплановых связей".

Встреча состоялась по инициативе посла Ливии.