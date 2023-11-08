8 ноября, 15:17
Палестино-израильский конфликт

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Туниса в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны также обозначили практические задачи дальнейшего укрепления дружественных российско-тунисских отношений с упором на активизацию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Туниса в Москве Тареком бен Салемом актуальную обстановку на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обстоятельно обсуждены практические задачи дальнейшего укрепления дружественных российско-тунисских отношений с упором на активизацию взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, - отметили в российском дипведомстве. - Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке в свете резкого обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа и вокруг него". 

Теги:
ТунисПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил Леонидович
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