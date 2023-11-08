Путин поручил рассмотреть вопрос пропуска через границу РФ в Приамурье по электронной визе

Также глава государства поручил обеспечить ввод в эксплуатацию в 2023 году взлетно-посадочной полосы аэропорта Игнатьево в Благовещенске

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность включить пункты пропуска в Приамурье в перечень пунктов пропуска через границу РФ, через которые иностранцы въезжают с единой электронной визой, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о включении расположенных в Амурской области автомобильного пункта пропуска Кани-Курган, пешеходного пункта пропуска Благовещенск-1, воздушного пункта пропуска Благовещенск в перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, через которые иностранные граждане осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании единой электронной визы", - говорится в сообщении.

Также глава государства поручил обеспечить ввод в эксплуатацию в 2023 году взлетно-посадочной полосы аэропорта Игнатьево в Благовещенске. Доклад об этом должен быть подготовлен до 25 декабря.