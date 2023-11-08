Россия призвала ЮНЕСКО реагировать на притеснение русского языка и журналистов

Замглавы МИД РФ Алексей Панкин отметил, что страна поддерживает укрепление сотрудничества в рамках ЮНЕСКО по многоязычию

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. ЮНЕСКО следует приложить больше усилий, чтобы не допустить притеснения русского языка в странах Балтии и на Украине, а также избегать разделения журналистов на "достойных" и "недостойных". Об этом в ходе 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО заявил глава российской делегации замглавы МИД РФ Алексей Панкин.

"На наш взгляд неприемлема ситуация, когда журналисты, культурное и природное наследие, языки, учащиеся и другие делятся на достойных и не достойных содействия и внимания, на "своих" и на "чужих", - сказал он.

"ЮНЕСКО следует удвоить усилия, направленные на борьбу с дискриминацией в области образования. Мы призываем встать на защиту детей, принадлежащих национальным меньшинствам, и реагировать на жесткое выдавливание русского языка из систем образования Латвии, Украины и Эстонии", - добавил Панкин.

Он отметил, что Россия поддерживает укрепление сотрудничества в рамках ЮНЕСКО по многоязычию и напомнил о вкладе страны в сохранение и распространение языков коренных народов. "Это является абсолютным и долгосрочным приоритетом нашей государственной политики, который закреплен в Конституции РФ", - сказал он.

По его словам, ЮНЕСКО затронул системный кризис, ставший следствием "двойных стандартов, избирательного подхода и просчетов". Замглавы МИД РФ назвал тупиковым путь "украинизации" повестки в организации, подчеркнув, что это отвлекает ресурсы от решения насущных вопросов в сферах компетенции организации. Также он указал на "кадровый переков" в составе секретариата организации "в пользу тех, кто привык смотреть на остальной мир свысока".

"Сейчас, как никогда раньше, необходимо вернуться к соблюдению буквы и духа Устава ЮНЕСКО, укреплять подлинную многосторонность, двигаясь вперед на основе баланса интересов, уважения цивилизационного разнообразия и суверенного равенства государств, - подчеркнул глава российской делегации. - Мы убеждены, что едиными для всех должны быть возможности по внесению полезного вклада в общую работу и ответственность, включая финансовую. Конечно, недопустимы злоупотребления при допуске дипломатов и экспертов к работе в организации, когда они месяцами ждут выдачи виз страны-хозяйки, Франции".