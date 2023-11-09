МЧС РФ готово поделиться опытом с Вьетнамом по эксплуатации вертолетов при тушении пожаров

Глава ведомства Александр Куренков отметил, что у вьетнамских коллег будет возможность получить необходимые консультации по вопросам обучения технического и летного состава

ХАНОЙ, 9 ноября. /ТАСС/. МЧС России готово проработать вопрос посещения делегацией Вьетнама Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра в рамках запланированного визита в РФ до конца года. Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, это позволит вьетнамским специалистам на месте получить информацию об особенностях эксплуатации вертолетов для решения задач по поиску пострадавших и тушению пожаров.

"Нам известно, что в настоящее время министерство общественной безопасности активно работает над созданием вертолетных подразделений, - сказал он в ходе встречи с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. - По имеющейся у нас информации, в этом году вы планируете посетить в России предприятия по производству специальной вертолетной техники".

Куренков отметил, что МЧС полностью разделяет заинтересованность в налаживании этой работы. "Мы готовы оказать вам содействие и проработать вопрос посещения вашей делегацией Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Визит в центр позволит вам на месте получить информацию об особенностях эксплуатации вертолетов для решения задач по поиску и спасению пострадавших и тушению пожаров", - отметил он.

По словам Куренкова, у вьетнамских коллег будет возможность получить необходимые консультации по вопросам обучения технического и летного состава.

Кроме того, Куренков отметил, что сотрудничество МЧС России с коллегами из Вьетнама откроет новые возможности по обмену опытом. "Полагаю возможным расширить наше сотрудничество в образовательной сфере. В этой связи предлагаю вам предусмотреть в следующем году визит делегации министерства общественной безопасности и Ханойского института пожарной безопасности в Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России с целью ознакомления с его материально-технической базой и организацией образовательного процесса", - сказал он. Министр отметил, что Санкт-Петербургский университет является одним из первых учебных заведений пожарно-технического профиля в Европе. В 2026 году вузу исполнится 120 лет. "С учетом заинтересованности вьетнамской экономики в развитии перевозок по Северному морскому пути считаю весьма полезным наладить сотрудничество Санкт-Петербургского университета с профильными подразделениями министерства общественной безопасности, в том числе с Ханойским институтом пожарной безопасности", - добавил министр.

Куренков 9-10 ноября находится во Вьетнаме с рабочей поездкой.