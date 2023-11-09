9 ноября, 08:24,
обновлено 9 ноября, 08:44
Военная операция на Украине

Лавров прокомментировал слова Байдена о вере в возможность Украины "вернуть территории"

Как заявил глава МИД РФ, "блажен, кто верует"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал словами "блажен, кто верует" заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о вере президента США Джо Байдена в "возращение территорий" Украиной.

"Блажен, кто верует, у нас так в народе говорят", - отметил министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Кроме того, Лавров прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского продолжать "контрнаступление". "Зеленского вообще трудно комментировать, он среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать, по-моему, все очевидно", - добавил глава дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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