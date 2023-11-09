Захарова: в Ереван вскоре доставят 40 тонн гуманитарной помощи РФ для карабахских армян

С учетом надвигающегося зимнего периода "в состав гуманитарного груза включена передвижная электростанция, способная снабжать энергией десятки домов", заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российская гуманитарная помощь в размере 40 тонн будет доставлена в ближайшие дни в Ереван для карабахских армян. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы содействуем Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере, в частности, по линии правительства Российской Федерации с учетом потребностей армянской стороны подготовлено 40 тонн гуманитарной помощи. Она в ближайшие дни будет доставлена в Ереван", - заявила Захарова.

По ее словам, с учетом надвигающегося зимнего периода "в состав гуманитарного груза включена передвижная электростанция, способная снабжать энергией десятки домов". "Готовящаяся гуманитарная акция дополняет целый ряд уже предпринятых с российской стороны шагов по поддержке карабахских переселенцев", - добавила дипломат.