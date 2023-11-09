9 ноября, 11:36

Партия пенсионеров примет решение об участии в выборах президента после съезда

Региональным партийным отделениям поручено организовать работу "по сбору наказов будущему президенту России"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Партия пенсионеров намерена принять решение о формате своего участия в президентских выборах 2024 года после съезда в январе. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов.

"Вчера состоялось заседание президиума центрального совета Партии пенсионеров, на котором мы рассмотрели подготовку к предстоящему съезду партии. Ориентировочное время проведения съезда партии - это январь следующего года <…>. По итогам этой работы мы будем принимать решение о формате участия партии в [президентских] выборах", - сказал Ворожцов.

Он отметил, что региональным партийным отделениям поручено организовать работу "по сбору наказов будущему президенту России". "Независимо от того, кто будет президентом России, нам необходимо [знать], что старшее поколение от него хочет, такая работа ведется. Мы ведем сбор наказов будущему президенту России", - подчеркнул он.

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с Конституцией РФ выборы главы государства назначаются Советом Федерации, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

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Россия
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