Медведев призвал Минобороны следить за регулярностью денежных выплат военным

Зампред СБ РФ также выразил надежду, что во всех подразделениях Министерства обороны за исполнением данных обязанностей будут смотреть "максимально строго"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны России должно гарантировать регулярность выплат денежного содержания военным и следить за тем, чтобы никаких проблем с этим не возникало, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время беседы с военнослужащими 337-го десантно-штурмового полка 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Фрагмент выступления опубликован в Telegram-канале Медведева.

"Понятно, что технические проблемы всегда могут быть, но тем не менее это, безусловно, обязанность министерства обороны, командиров следить за тем, чтобы денежное содержание выплачивалось регулярно в соответствии с действующим законодательством. Это именно то, что гарантировано государством и в чем никаких проблем быть не должно", - сказал он.

Медведев также выразил надежду, что во всех подразделениях Министерства обороны за исполнением данных обязанностей будут смотреть "максимально строго".