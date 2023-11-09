Рябков заявил, что Россия не отозвала подпись под ДВЗЯИ

Страна продолжит придерживаться его положений, действия по отзыву ратификации были для восстановления баланса, добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва не отозвала подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Россия продолжит придерживаться его положений, действия по отзыву ратификации были для восстановления баланса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

"Мы ограничили свое действие восстановлением баланса. Еще раз: мы не пошли никуда дальше, Россия не отозвала подпись под договором, Россия продолжит придерживаться его положений. Россия практически завершила создание на своей территории сегмента международной системы мониторинга, которая включает в себя и геосейсмические, и акустические станции, и аппаратуру по контролю за выходом в атмосферу благородных газов, которые образуются в процессе ядерных испытаний, в том числе подземных. Все это отражает нашу полную приверженность духу и букве договора", - сказал замминистра.

"Есть страны, которые и не подписали, и не ратифицировали, но среди тех, кто не ратифицировал, США не в единственном числе, - отметил Рябков. - И теперь мы встали вровень в этом плане с США и некоторыми другими государствами, которые подписали и не ратифицировали. Сработала политическая логика зеркальности".