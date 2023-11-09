9 ноября, 15:05,
обновлено 9 ноября, 15:17

Рябков заявил, что Россия не отозвала подпись под ДВЗЯИ

Страна продолжит придерживаться его положений, действия по отзыву ратификации были для восстановления баланса, добавил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва не отозвала подпись под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Россия продолжит придерживаться его положений, действия по отзыву ратификации были для восстановления баланса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI.

Читайте также
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. История и основные положения

"Мы ограничили свое действие восстановлением баланса. Еще раз: мы не пошли никуда дальше, Россия не отозвала подпись под договором, Россия продолжит придерживаться его положений. Россия практически завершила создание на своей территории сегмента международной системы мониторинга, которая включает в себя и геосейсмические, и акустические станции, и аппаратуру по контролю за выходом в атмосферу благородных газов, которые образуются в процессе ядерных испытаний, в том числе подземных. Все это отражает нашу полную приверженность духу и букве договора", - сказал замминистра.

"Есть страны, которые и не подписали, и не ратифицировали, но среди тех, кто не ратифицировал, США не в единственном числе, - отметил Рябков. - И теперь мы встали вровень в этом плане с США и некоторыми другими государствами, которые подписали и не ратифицировали. Сработала политическая логика зеркальности". 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация