Постпредство РФ при ОБСЕ: Кишинев берет пример с Киева и Балтии в угнетении русских

Заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев заявил, что РФ призывает Молдавию вернуться к исполнению обязательств в сфере прав человека, ждет от ОБСЕ реакции на нарушения

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. Руководство Молдавии следует примеру властей Украины и стран Балтии в ущемлении прав русскоязычного населения, Москва ждет от профильных структур ОБСЕ реакции на сложившуюся ситуацию. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Александр Волгарев на заседании ее постоянного совета.

"Молдавские власти, вдохновившись деструктивными практиками Украины и государств Балтии, избрали агрессивный курс в отношении русского и русскоязычного населения. Такая политика не вызывает одобрения населения страны, это отчетливо продемонстрировало состоявшееся в минувшее воскресенье голосование. Призываем официальный Кишинев вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств по ОБСЕ в сфере человеческого измерения, а профильные исполнительные структуры организации - директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и верховного комиссара по делам национальных меньшинств Кайрата Абдрахманова - отреагировать на происходящее в рамках их мандатов", - подчеркнул Волгарев.

Ранее вице-премьер Молдавии Николай Попеску назвал "неприемлемой" передачу Русским домом в Кишиневе партии российских учебников приднестровским школьникам. Позднее общественный телеканал "Молдова-1" отказал кандидату в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Диане Караман представить свою избирательную программу на русском языке. В ходе дебатов политику выключили микрофон и настоятельно попросили говорить на румынском.

После прихода к власти в Молдавии Партии действия и солидарности парламент республики одобрил переименование государственного языка в румынский в конституции. Решением Конституционного суда русский был лишен статуса языка межнационального общения.

Борьба с инакомыслием

По словам Волгарева, Кишинев борется с инакомыслием под видом защиты нацбезопасности. "Под предлогом обеспечения национальной безопасности и противодействия мифическому внешнему вмешательству официальные власти развернули настоящую кампанию по уничтожению любых форм инакомыслия, а также оправданию попраний обязательств ОБСЕ. Весьма показательны в этом отношении состоявшиеся 5 ноября местные выборы, на которые не были допущены шесть российских наблюдателей по линии мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - подчеркнул Волгарев.

31 октября постпредство РФ при ОБСЕ сообщило об отказе ЦИК Молдавии аккредитовать ряд российских членов миссии БДИПЧ ОБСЕ без объяснения причин. В дипмиссии тогда подчеркнули, что Кишинев уже не в первый раз нарушает свои международные обязательства в электоральной сфере.

Всеобщие выборы в местные органы власти Молдавии прошли 5 ноября. Избирательная кампания проходила под жесткими ограничениями из-за действующего в республике на протяжении последних нескольких лет режима ЧП. На фоне жесткой антироссийской риторики со стороны руководства страны посольство РФ в Кишиневе выразило обеспокоенность участившимися случаями дискриминации на национальной, языковой и культурной основах.