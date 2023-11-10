В Хакасии начать формирование правительства намерены в конце ноября

Прежде всего утвердят заместителей главы региона и министра финансов

ТАСС, 10 ноября. Формирование нового состава правительства Хакасии, после переизбрания главой региона Валентина Коновалова, начнется в конце ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"На ближайшей сессии Верховного совета Хакасии, которая состоится в конце ноября, будут утверждены заместители главы Хакасии, а также министр финансов республики. Далее глава региона приступит к формированию кабинета министров", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства, не стал озвучивать фамилии кандидатов, которые будут внесены на утверждения в региональный парламент.

Согласно конституции республики, Верховный совет дает согласие на утверждение первого заместителя главы региона и заместителей главы республики - зампредов председателя правительства, министра финансов Хакасии и полномочных представителей за пределами республики.

Правительство возглавляет глава региона, в его состав входят первый заместитель и замы главы республики, министры и председатели госкомитетов. Правительство региона слагает свои полномочия после избрания или переизбрания руководителя региона и члены кабмина продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Выборы глав региона и нового состава парламента республики прошли в единый день голосования в сентябре этого года. Главой республики был переизбран действующий руководитель региона Валентин Коновалов, выдвинутый КПРФ. По итогам выборов в Верховный совет Хакасии в сентябре этого года "Единая Россия" получила 34 из 50 мест в парламенте, 14 мандатов достались КПРФ, 2 - ЛДПР.