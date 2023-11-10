Пост ушедшего в отставку мэра Суздаля займет директор подмосковного музея

Администрацию города возглавит Алиса Бирюкова

ТАСС, 10 ноября. Пост главы администрации города Суздаля во Владимирской области, который ранее покинул Сергей Сахаров, займет директор государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

"Администрацию Суздаля возглавит Алиса Бирюкова. Решение было принято городским Советом народных депутатов на сегодняшнем заседании. Поддерживаю выбор коллег и рад, что молодые и способные кадры, обогащенные федеральным опытом, возвращаются развивать родную область", - написал глава региона.

Он добавил, что Бирюкова возглавляла региональный департамент культуры и у нее большой опыт в реализации инфраструктурных проектов, хозяйственной деятельности, что важно при подготовке к 1000-летию Суздаля, которое будет праздноваться в 2024 году.

Ранее губернатор сообщал о том, что в октябре глава администрации Суздаля Сахаров подал в отставку, чтобы "не бросать тень на службу" и урегулировать в суде вопрос, который у него возник с ГИБДД. По информации ряда местных СМИ, в августе сотрудники Госавтоинспекции остановили чиновника по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Также Авдеев добавил, что Сахаров займет пост представителя правительства Владимирской области в подшефном Докучаевске в Донецкой Народной Республике.