10 ноября, 10:48,
обновлено 10 ноября, 11:02

В МИД РФ заявили о возможном попадании в Днепр 12 млн тонн радиоактивных отходов Украины

Официальный представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что "ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 12 млн тонн радиоактивных отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды из-за проблем с их хранением на территории Украины. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"Эти отходы являются значительным и опасным источником загрязнения окружающей среды. Высока вероятность попадания около 12 млн тонн радиоактивных отходов в Днепр и грунтовые воды в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 м от реки и ее притока Коноплянка. Около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья", - указала дипломат.

Захарова в этой связи также отметила, что "ситуация с хранением опасных радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер".

По ее словам, Киев не выделяет финансы на безопасность Приднепровского химического завода, что может привести к катастрофе, в том числе за пределами Украины.

"По нашей информации, Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что, в конечном счете, может привести к экологической катастрофе не только на подконтрольной киевскому режиму территории страны, но и за ее пределами", - говорится в комментарии. 

Теги:
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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