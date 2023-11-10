10 ноября, 11:13

Франция не обращалась к российскому посольству по инцидентам со звездами на стенах

© Дмитрий Орлов/ ТАСС

Посол России во Франции Алексей Мешков назвал возмутительным заявление МИД Франции о "российском цифровом вмешательстве"

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Франции не направляли никаких официальных запросов и уведомлений посольству РФ в связи с обвинениями в адрес России о причастности к инцидентам с изображениями звезд Давида на домах в Париже. Об этом заявил российским журналистам посол России во Франции Алексей Мешков.

"Нет, конечно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Они выступили через свой рупор, через МИД, не удосужившись даже провести глубокое расследование, которое необходимо в такого рода случаях".

Заявление МИД Франции о "российском цифровом вмешательстве" он назвал возмутительным. "Мы считаем, что такого рода действия направлены лишь на то, чтобы еще больше ухудшить и без того непростые российско-французские отношения. По существу это, конечно, полный бред, мы ждем досконального расследования. Насколько я понимаю, у французов уже появились фигуранты отнюдь не российского происхождения", - добавил посол.

Ранее газета Le Parisien сообщила о нанесении звезд Давида на фасады домов в Париже, коммунах Сент-Уэн и Обервилье (департамент Сен-Сен-Дени), где проживают евреи. На этом фоне Министерство юстиции Франции поручило прокурорам принимать незамедлительные меры по борьбе с проявлениями антисемитизма в стране.

В среду МИД Франции опубликовал заявление, в котором указал на "российское цифровое вмешательство", а именно массовое распространение в соцсетях якобы связанной с РФ организацией Recent Reliable News фотографий зданий в Париже с нанесенными на них краской звездами Давида. При этом в заявлении отмечается, что правоохранительные органы страны все еще ведут следствие по этим фактам, а возможная причастность к ним иностранных заказчиков пока не установлена.

В начале ноября газета Ouest-France сообщила о задержании двух выходцев из Молдавии, которых подозревают в нанесении звезд Давида на дома в X круге Парижа в ночь с 26 на 27 октября. На допросе 33-летний мужчина и 29-летняя женщина признались, что действовали по указанию третьих лиц, однако подробности о них не раскрываются. Отмечалось, что задержанные уроженцы Молдавии находятся во Франции нелегально и в настоящий момент власти рассматривают вопрос об их возможной депортации на родину. 

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