10 ноября, 15:00

Мосгордума предложила создать международный форум столичных парламентов стран БРИКС+

Московская городская дума намерена активизировать деятельность по созданию международной платформы в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Московская городская дума инициировала создание международной платформы для развития диалога на уровне столичных парламентов стран БРИКС+. Об этом сообщил ТАСС председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Московская городская дума готова выступить коммуникативной платформой для передачи отдельных аспектов московского опыта по разным направлениям. Мы обратились к иностранным делегатам и представителям иностранного дипломатического корпуса и ведомств с просьбой транслировать наше приглашение к взаимодействию руководству столичных парламентов дружественных стран", - сказал Шапошников на полях V Международного муниципального форума БРИКС+.

Он также отметил поступательную совместную работу по ключевым аспектам взаимодействия в рамках БРИКС+. "Приоритетной задачей является налаживание устойчивой и оперативной обратной связи на всех уровнях государственной власти. Парламенты стран БРИКС+ играют значимую роль в решении вопросов мировой политики и экономики, нормативного регулирования сложных геополитический процессов. В этой связи востребованным является повышение качества и частоты коммуникаций на столичном и региональном уровнях взаимодействия в контурах БРИКС+, а также подключение к взаимодействию представительных органов муниципальной власти", - пояснил спикер.

По его словам, в 2024 году Московская городская дума намерена активизировать деятельность по созданию международной платформы для развития диалога на уровне столичных парламентов стран БРИКС+.

"Мы готовы поделится конструктивными решениями, воплощенными в Москве, обеспечивающими комфорт и безопасность проживания местным жителям, созидательную повестку будущего развития одной из крупнейших в Европе столиц", - заверил Шапошников.

V Международный муниципальный форум БРИКС+ проходит в Северной столице 9-10 ноября при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. Всего на форум приехали порядка семи тысяч участников из более чем 60 государств, в том числе Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и других стран-партнеров. 

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РоссияСанкт-ПетербургМосква
© Информационное агентство ТАСС
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