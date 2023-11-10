Сенатор назвал справедливым выход РФ из соглашения с Японией о ликвидации ядерного оружия

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подчеркнул, что Токио стремительно сращивается с НАТО и милитаризируется

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Выход России из соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ, является ответной и справедливой мерой. Такую точку зрения высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Расцениваю выход России из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия как ответную и справедливую меру. Ведь Япония, по данным МИД РФ, готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, что противоречит самому духу соглашения, которое теряет в данном случае весь свой смысл", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Токио стремительно сращивается с НАТО и милитаризируется, в частности открыто японское представительство при альянсе, что не может не беспокоить Россию, а кроме того Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций и в экономической сфере из-за украинского конфликта.

"В сложившихся обстоятельствах риски осложнения наших отношений с Японией минимальны: японцы сделали уже практически все, чтобы ухудшить отношения между нашими странами", - сказал политик. Между тем, по его словам, Россия всегда была заинтересована в налаживании добрососедских отношений с Японией, но не в ущерб своим экономическим, экологическим, национальным и оборонным интересам.

"В перспективе мы ратуем за реализацию на практике пунктов соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства между нашими странами. Но в текущих реалиях это выглядит практически как фантастика. Искренне надеемся, что правительство Японии не пойдет на дальнейшую конфронтацию с РФ, и в Японии не будет создана собственная армия, хотя об этом довольно часто заявляют отдельные японские политики, а сближение с НАТО Страны восходящего солнца будет замедленно", - заключил сенатор.

Распоряжение о прекращении действия документа 9 ноября подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Целью соглашения являлось содействие безопасной ликвидации ядерных вооружений, которые Москва должна была сокращать в соответствии с двусторонними или многосторонними договорами, а также своими односторонними решениями. Для этого был создан специальный комитет, в рамках которого Москва и Токио определяли приоритетные направления такого взаимодействия, обменивались информацией и результатами исследований, разрабатывали конкретные программы сотрудничества.