11 ноября, 12:53

Захарова указала на важность невключения главы ВТО в санкционный список США

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона "неоднократно говорила о деструктивном характере западных санкций, в том числе для самого Запада"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на важность того, чтобы США не включили в санкционный список генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Иевала после обвинений в приостановке процесса торговой глобализации в адрес американцев.

Дипломат обратила внимание на интервью главы ВТО японскому финансовому изданию, в котором она заявила, что "глобальная свободная торговля столкнулась с трудностями пересмотра с 2017 года, когда президент США Дональд Трамп вывел Америку из Транстихоокеанского партнерства", и при его приемнике Джо Байдене Вашингтон стремился ограничить доступ Китая к передовым технологиям в области полупроводников и в других областях, привлекая таких партнеров, как Япония и некоторые европейские страны, к реализации стратегии, которую они называют "снижением рисков". Захарова отметила, что, по мнению Нгози Оконджо-Ивеалы, совокупный глобальный ВВП сократится на 5%, "если США продолжат кромсать торгово-логистические пути, ломать цепочки поставок продукции, как они это сделали введением односторонних антироссийских санкций".

"Теперь важно, чтобы Министерство финансов и Министерство торговли США не включили ее в санкционные списки за опасное вольнодумство", - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Захарова в этой связи подчеркнула, что российская сторона "неоднократно говорила о деструктивном характере западных санкций, в том числе для самого Запада". "И речь не только о галопирующей инфляции и взрывном росте цен на энергоресурсы, а о самой попытке перекроить структуру и ткань мировой торговли, чем при Трампе и Байдене активно занимался Вашингтон, нанося ущерб мировой экономике", - добавила она.

"Ну и главное - свои потери США компенсируют военной агрессией по всему миру, разжиганием конфликтов и использованием стратегии контролируемого (как им кажется) хаоса", - заключила дипломат. 

Теги:
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаОконджо-Ивеала, Нгози
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