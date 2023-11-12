Лавров назвал "игрой" активизацию риторики европейских лидеров о членстве Украины в ЕС

По словам главы МИД РФ, в период распада СССР также "отметались все критерии"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Активизация риторики европейских лидеров о членстве Киева в Европейском союзе - "игра", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На вопрос журналиста Павла Зарубина, что означает такая активизация риторики, глава дипведомства ответил, что это для него "загадка". "Заявляет об этом в основном [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен. Они какие-то там рекомендации готовят, направляют, сами признают, что Украина не выполнила значительную часть критериев. Киев устами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заявляет, мол, зачем им эти критерии, надо принимать без условий. С большим трудом все это воспринимаю. Мне кажется, что это игра, продолжение той линии, которой ЕС пользовался после исчезновения Советского Союза", - отметил министр в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам министра, в период распада СССР также "отметались все критерии". "Исключительно политическая целесообразность была в основе принятых решений о вступлении в Евросоюз стран Балтии. У них тоже никаких сомнений нет. Не было полного выполнения условий, но политическая целесообразность возобладала. Ничему не удивлюсь", - добавил он.

Лавров также обратил внимание, что, когда принималось "антинацменьшинское законодательство" на Украине, в Евросоюзе поднялся настоящий шум. "Украина поправила и сказала, что это не относится к языкам объединения. Судите сами. Мы тогда разговаривали с венграми и другими членами ЕС, у которых соотечественники проживают на Украине, и выражали надежду, что они будут биться за изъятие не только для своих культур, но и отстаивать все принципы международного права, касающегося нацменьшинств. Пока мы этого не видим. Посмотрим", - резюмировал Лавров.