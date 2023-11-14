14 ноября, 09:15,
обновлено 14 ноября, 09:25

Песков назвал голословным заявление США о якобы помощи РФ и Китая КНДР в военной сфере

Каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным, подчеркнул в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы видели, безусловно [это заявление]. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление еще больше девальвирует все остальные на этот счет", - указал представитель Кремля.

Ранее Остин заявил о "глубокой обеспокоенности" США тем, что Россия и Китай якобы помогают КНДР наращивать военный потенциал, а также об обеспокоенности "недавним ростом уровня военного сотрудничества России и КНДР". Также глава Минобороны США в очередной раз утверждал, что Пхеньян якобы направляет Москве вооружения для применения их в ходе специальной военной операции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее называл слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
СШАКНДРРоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
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