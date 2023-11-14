14 ноября, 17:19,
обновлено 14 ноября, 17:36
Палестино-израильский конфликт

В МИД РФ поблагодарили Египет за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

Стороны также обсудили вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и координации на площадках ООН и в других международных структурах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов выразил благодарность послу Египта в Москве Назиху Нагари за содействие Каира в эвакуации россиян из сектора Газа.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в секторе Газа с упором на катастрофическую гуманитарную ситуацию в этом палестинском анклаве. Египетской стороне была выражена признательность за оказываемое содействие в обеспечении безопасного выезда граждан Российской Федерации из зоны вооруженного конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся по просьбе египетского посла.

Стороны также обсудили вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и координации на площадках ООН и в других международных структурах, добавили в МИД РФ.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация