В МИД РФ поблагодарили Египет за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

Стороны также обсудили вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и координации на площадках ООН и в других международных структурах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов выразил благодарность послу Египта в Москве Назиху Нагари за содействие Каира в эвакуации россиян из сектора Газа.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся обстановке в секторе Газа с упором на катастрофическую гуманитарную ситуацию в этом палестинском анклаве. Египетской стороне была выражена признательность за оказываемое содействие в обеспечении безопасного выезда граждан Российской Федерации из зоны вооруженного конфликта", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи, состоявшейся по просьбе египетского посла.

Стороны также обсудили вопросы российско-египетского многопланового сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога и координации на площадках ООН и в других международных структурах, добавили в МИД РФ.

Эвакуация из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС РФ совместно с дипломатами. Первая группа из 70 граждан РФ перешла через КПП "Рафах" на территорию Египта 12 ноября. Всего пункт пропуска за 2 дня пересекли 169 граждан РФ. Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних. Накануне спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ приземлился в Москве.