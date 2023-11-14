Медведев призвал нарастить базу сторонников "Единой России" перед выборами президента

Председатель партии отметил, что "работа эта исключительно важная"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия" призвал использовать партийный актив и нарастить базу сторонников партии в преддверии президентских выборов. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

"В марте следующего года пройдут выборы президента Российской Федерации. Не мне вам объяснять, насколько это ответственная задача. Вам нужно будет этим заниматься, поддерживая нашего кандидата всячески. Нарастить базу наших сторонников, партийный актив использовать в максимальной степени. В общем, еще раз говорю, люди вы опытные, вы понимаете, что и как делать. Но работа эта исключительно важная", - отметил Медведев на встрече, фрагмент которой он опубликовал во"ВКонтакте".

Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет Федерации примет в декабре 2023 года, после чего политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидатов. Президент РФ Владимир Путин имеет право выдвигаться на новый срок полномочий, однако еще не говорил о своем решении по этому вопросу.