Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

Стороны также подтвердили, что Москва и Каир выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания суверенного Палестинского государства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за оказываемую его страной помощь в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси. Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа", - говорится в сообщении.

Стороны также выразили обеспокоенность ростом жертв среди мирного населения в секторе Газа. "Продолжено обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин", - говорится в сообщении.

Президенты также подтвердили, что Москва и Каир выступают за урегулирование конфликта на Ближнем Востоке путем создания суверенного Палестинского государства.

"Констатирована созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении.