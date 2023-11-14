14 ноября, 20:18
Палестино-израильский конфликт

Слуцкий считает, что ближневосточные события могут сказаться на евроатлантическом единстве

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц игнорируют мнение собственных граждан, транслируя подходы США к конфликту

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Лидеры Франции и Германии, вопреки призывам собственных граждан остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа, показывают себя вассалами США, транслируя подход Вашингтона к этому конфликту. Однако времена меняются, и ближневосточные события могут "больно ударить рикошетом" по евроатлантическому единству, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик в своем Telegram-канале отметил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Израиль в военных преступлениях против палестинцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц называет его упреки абсурдными, а президент Франции Эмманюэль Макрон сначала говорит о нелегитимности израильских ударов по сектору Газа, но вскоре уверяет президента Израиля, что страна имеет право на самооборону. Однако улицы западных городов заполнили массовые протесты с призывами остановить убийство мирных граждан и гуманитарную катастрофу в секторе Газа, отражая позицию Эрдогана, а не Шольца с Макроном, заметил Слуцкий.

"Лидеры Франции и Германии вопреки мнению собственных граждан снова показывают себя вассалами (если не попугаями) США, транслируя вашингтонские подходы по арабо-израильскому конфликту. Точно так же, как и в случае с Украиной. Но времена меняются. События на Ближнем Востоке могут больно ударить рикошетом и по евроатлантическому единству", - указал Слуцкий. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильСлуцкий, Леонид Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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