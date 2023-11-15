15 ноября, 07:25,
обновлено 15 ноября, 07:48

Путин призвал ускорить формирование института омбудсменов в новых регионах РФ

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В настоящее время региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а в Запорожской и Херсонской областях соответствующая законодательная база пока отсутствует

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Нужно ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

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"Конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. В настоящее время региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а в Запорожской и Херсонской областях соответствующая законодательная база пока отсутствует.

Путин указал на то, что омбудсменам необходимо чутко реагировать на запросы молодых людей и своевременно совершенствовать политику в этой сфере.

Президент заметил, что всероссийский координационный совет традиционно собирает омбудсменов, представителей органов власти, ученых, специалистов для обсуждения широкого круга правозащитных вопросов, обмена идеями и законодательными наработками. Нынешнее заседание посвящено созданию условий для всестороннего развития молодежи.

"Среди важнейших тем - получение качественного образования, трудоустройство, поддержка молодых семей. Этим направлениям государство уделяет особое внимание. При этом необходимо постоянно держать руку на пульсе, чутко реагировать на запросы молодых людей и в соответствии с этим совершенствовать политику в данной сфере, своевременно вносить в профильные федеральные, региональные программы и проекты созвучные реалиям изменения", - акцентировал внимание Путин.

Президент отметил, что в этом вопросе будет востребован серьезный экспертный, объединительный потенциал координационного совета, инициативы и опыт уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

Глава государства пожелал участникам мероприятия плодотворного общения и всего самого доброго. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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