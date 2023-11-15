Советника главы Минсельхоза назначили директором департамента аппарата министра

На этом посту Юрий Косован сменил Елену Зеленеву

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Советника министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева Юрия Косована назначили директором департамента аппарата министра с 15 ноября 2023 года. Копия соответствующего приказа Минсельхоза за подписью Патрушева есть в распоряжении ТАСС.

"Назначить Косована Юрия Валерьевича, советника министра сельского хозяйства РФ, на должность федеральной государственной гражданской службы директора департамента аппарата министра с 15 ноября 2023 года, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте министерства, ранее департамент возглавляла Елена Зеленева.

Юрий Косован родился 28 апреля 1975 года в Москве. Окончил Институт экономики и права. С 1993 года работал на телевидении, в том числе на телеканалах НТВ и ВГТРК. Был главным продюсером и главным режиссером дирекции информационных программ телеканала "Россия-1". Занимал должность заместителя генерального директора телеканала "ТВ-Центр". В 2015-2017 годах был заместителем генерального директора "Главкино". В 2017 году назначен директором департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций Россельхозбанка. С 2018 года был советником министра сельского хозяйства РФ. Является действительным государственным советником РФ третьего класса.