Мирошник проведет спецбрифинг 20 ноября

Мероприятие состоится в онлайн-формате

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник проведет 20 ноября специальный брифинг в онлайн-формате. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Дипломат отметила, что марионеточный режим президента Украины Владимира Зеленского в угоду западным хозяевам продолжает "хладнокровно убивать Украину как государство". "Убивается и изничтожается все - история, культура, а самое главное - будущее, которое не может быть без культуры и не может быть без истории. О многом подобном и других вопиющих примерах будет говорить на специальном брифинге посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима господин Мирошник Родион Валерьевич 20 ноября в 11:00 в нашем пресс-центре. Будут предъявлены факты, детали наиболее резонансных нарушений международного гуманитарного права, прав человека, совершенных в ходе конфликта на Украине. Будут продемонстрированы основные подходы Киева к преступлениям в отношении мирного населения", - информировала Захарова.

Дипломат сообщила, что мероприятие состоится в онлайн-формате. "Мы приглашаем всех представителей средств массовой информации, заинтересованных в освещении этой темы, принять участие в этом брифинге", - добавила она.