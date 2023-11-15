Захарова: Москва не может не реагировать на антироссийскую риторику политиков Армении

Ереван в последнее время предпринимает шаги, не соответствующие ранее достигнутым договоренностям с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. РФ не может не реагировать на агрессивную риторику отдельных армянских политиков в адрес российских государственных представителей, журналистов и общественных деятелей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не можем не фиксировать и порой агрессивную, выходящую за рамки чего-то адекватного риторику отдельных политиков на территории Армении в адрес не только российских государственных представителей, но и журналистов, экспертов, и в целом нашей страны. Мы не можем на это не реагировать", - сообщила она.

Дипломат отметила, что Ереван в последнее время предпринимает шаги, не соответствующие ранее достигнутым договоренностям с Москвой. "Безусловно, мы на это будем реагировать также", - заключила Захарова.

Тем не менее, по словам официального представителя МИД РФ, Россия и Армения продолжают интенсивные контакты по вопросам двусторонних отношений.