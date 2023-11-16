16 ноября, 04:46

Посол России в Китае сообщил о подготовке встречи глав правительств двух стран

По словам Игоря Моргулова, премьеры должны встретиться в КНР до конца 2023 года

ШАНХАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча глав правительств России и Китая должна состоятся до конца года, ведется ее подготовка. Об этом заявил в четверг посол РФ в КНР Игорь Моргулов, выступивший на проходящей в Шанхае российско-китайской научной конференции, организованной Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Восточно-китайским педагогическим университетом (ВКПУ).

"Активно ведется подготовка к регулярной, уже 28-й по счету встрече премьеров - ключевому ежегодному мероприятию в этом формате, которое, как мы рассчитываем, состоится в Китае до конца текущего года. Данная работа предусматривает предварительное проведение заседаний всех пяти межправкомиссий, возглавляемых с обеих сторон профильными вице-премьерами, и большого числа подотчетных им министерских подкомиссий и рабочих групп. Столь разветвленного механизма практического взаимодействия, пожалуй, нет ни у одной пары крупных государств в мире", - сказал он.

Дипломат констатировал, что механизм взаимодействия по линии правительств двух стран функционирует стабильно. Моргулов напомнил, что 25 октября в Бишкеке на полях заседания Совета глав правительств государств - членов ШОС состоялась беседа премьеров Михаила Мишустина и Ли Цяна - уже вторая в этом году. По ее итогам согласованы планы дальнейшего расширения ключевых направлений практического сотрудничества в различных сферах на среднесрочную перспективу, отметил посол.

Ведущие эксперты России и Китая собрались в четверг в Шанхае на научную конференцию на тему "Кризис и глобальная трансформация: Китай и Россия перед вызовами меняющегося мирового порядка". Соответствующие конференции дискуссионный клуб "Валдай" совместно с ВКПУ проводит регулярно с 2010 года. Нынешняя стала первой в очном формате за последние четыре года после вынужденного перерыва из-за антиковидных ограничений. 

Теги:
РоссияКитайМоргулов, Игорь Владимирович
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