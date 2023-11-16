МО РФ: кризисы в международных отношениях связаны с противодействием многополярному миру

Замминистра обороны Александр Фомин заявил, что "выступающие против неоколониального диктата" подвергаются "жесткому давлению"

ДЖАКАРТА, 16 ноября. /ТАСС/. Сегодняшние катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с попытками ряда государств любой ценой сохранить свою гегемонию. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании "СМОА плюс" в Джакарте.

"Нынешнее десятое заседание "СМОА плюс" проходит в период обострения глобальных противоречий и кризисов в различных регионах мира. Современные катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с противодействием отдельных государств неизбежному укреплению многополярного мира, их попытками, во что бы то ни стало сохранить собственную гегемонию", - сказал Фомин.

Он отметил, что страны, "которые выступают против неоколониального диктата и отстаивают принципы равноправия, полицентричности и неделимости безопасности, подвергаются жестокому давлению, вплоть до силового прессинга и попыток политико-экономического удушения".

"Благодаря своей сбалансированной политике, АСЕАН стремится сохранить гармоничную систему региональной безопасности, основанную на принципах солидарности и уважения интересов всех стран для того, чтобы избежать возникновения в Азиатско-Тихоокеанском регионе кризисных ситуаций подобных тем, которые сегодня разгорелись в Европе и на Ближнем Востоке", - подчеркнул замглавы российского военного ведомства.