16 ноября, 08:07

Патрушев прилетел с рабочей поездкой в Воронеж

Секретарь Совета безопасности России возложил цветы к мемориалу "Площадь Победы"

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетел с рабочей поездкой в Воронеж.

Вскоре по прибытии он возложил цветы к мемориалу "Площадь Победы". Этот комплекс увековечил исторический подвиг советских воинов, сдержавших наступление немецко-фашистских войск летом 1942 года и не позволивших им полностью оккупировать город.

Вместе с Патрушевым память советских воинов почтили губернатор Воронежской области Александр Гусев и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Позже секретарь Совбеза РФ проведет в Воронеже совещание по безопасности в Центральном федеральном округе.

Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1975 года. На северном конце площади установлена скульптурная композиция, символизирующая единство советского народа в борьбе с захватчиками. Перед памятником горит Вечный огонь. В южной части площади находится стела высотой 40 м, на вершине которой - скульптурный орден Отечественной войны I степени. Этим орденом был награжден Воронеж за героизм его защитников.

Вдоль площади проходит стена, на которой установлены плиты из красного гранита с названиями частей и подразделений Советской Армии, защищавших Воронеж. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияЩеголев, Игорь ОлеговичВоронежская областьГусев, Александр Викторович
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