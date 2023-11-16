16 ноября, 09:45

Патрушев предупредил о риске новых эпидемий и пандемий из-за действий Вашингтона

Секретарь Совета безопасности РФ также обратил внимание на возможное появление дополнительных биологических угроз

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о риске новых эпидемий и пандемий, а также о возникновении дополнительных биологических угроз из-за действий Вашингтона.

Открывая совещание по ситуации в Центральном федеральном округе, он предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению биобезопасности.

"Актуальность вопроса об обеспечении биологической безопасности в современных условиях связана с потенциальными рисками и угрозами, вызванными прежде всего военно-биологической деятельностью США и их союзников, в том числе на территории Украины, а также массовыми проявлениями внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий", - пояснил Патрушев. 

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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