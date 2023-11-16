16 ноября, 10:51

Путин направил поздравление участникам и организаторам Дня самбо

Президент отметил, что широкое празднование этого события будет способствовать популяризации самбо

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление участникам и организаторам Дня самбо, отметив, что широкое празднование этого события будет способствовать популяризации самбо. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Убежден, широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодежи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что в этом году впервые официально отмечается День самбо, а также напомнил о 85-летии признания самбо как вида спорта в России.

Путин назвал нынешний юбилей хорошим поводом вспомнить о поколениях всех выдающихся соотечественников, благодаря кому создавались условия для развития самбо в России. "Благодаря заложенным ими замечательным традициям мы реализуем масштабные, востребованные проекты, нацеленные на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни. Одним из них является День самбо, который ранее проводился по инициативе и при поддержке самих спортсменов и энтузиастов", - подчеркнул глава государства.

Президент пожелал всем успехов и яркий впечатлений.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта. Датой основания вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, в этот день Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ №633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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