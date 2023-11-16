16 ноября, 11:42

Учредительный форум антиколониального движения пройдет в начале 2024 году

Сенатор Андрей Климов подчеркнул, что оно призвано воссоздать мир в соответствии с принципами, заложенными в уставе ООН

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Учредительный форум антиколониального движения планируется провести в начале 2024 года в Москве. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Мы полагаем, что в начале будущего года нам удастся провести этот учредительный форум неформального антиколониального движения, [надеемся] провести у нас здесь, в Москве", - сказал он.

Сенатор добавил, что на следующей неделе пройдет встреча международного организационного комитета антиколониального движения, в который вошли участники из Китая и ряда других стран.

"Смысл его в том, что мы совместными усилиями хотим выступить за свободу наций, чтобы по поводу термина "нация" не было никаких расхождений, я хочу напомнить название одной организации - Организация Объединенных Наций. Вот что там написано про нации, мы эти нации имеем в виду. Там есть в уставе ООН важное положение о суверенном равенстве наций", - отметил он.

Климов подчеркнул, что движение призвано "воссоздать мир в соответствии с принципами, заложенными в уставе ООН, опираясь на мировое большинство". 

Теги:
РоссияКлимов, Андрей Аркадьевич
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